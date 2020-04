SNCF i Trenitalia signen els contractes avui per competir amb Renfe en l'AVE

La companyia francesa SNCF i l'aliança formada per Trenitalia i Air Nostrum signen avui amb Adif els contractes pels quals a partir del proper 14 de desembre podran entrar a donar servei a l'AVE espanyol, en ambdós casos amb serveis de baix cost i en competència amb Renfe. Les dues companyies rubricaran un acord per explotar durant un període de deu anys les freqüències de trens amb què van aconseguir fer-se en tres línies d'Alta Velocitat espanyoles. Es tracta de l'AVE a Barcelona, l'AVE a València i el que uneix Madrid i Sevilla.

Amb la signatura d'aquests acords, conclou el procés obert fa mésd' un any per Adif per adjudicar paquets de serveis a nous operadors, que ara comptaran amb uns mesos per preparar la seva operativa i el seu negoci davant la liberalització del transport de viatgers en tren a tota la UE al desembre.

En concret, SNCF i Ilsa, la societat de Treintalia i Air Nostrum, signaran avui els anomenats acords «marc de servei». Es tracta dels documents en què es concreten, ja amb horaris i característiques, les freqüències que oferiran en aquests trens, les que van aconseguir l'any passat en el concurs públic promogut per Adif.

L'operadora pública francesa es va fer amb la capacitat per realitzar cinc circulacions al dia en cadascuna de les esmentades tres línies d'AVE, mentre que Ilsa va aconseguir 16 freqüències diàries. Aquests dos nous operadors ferroviaris invertiran un total de 900 milions d'euros en la seva entrada al mercat ferroviari espanyol, segons els plans de negoci avançats per les empreses.

No obstant això, mentre SNCF assegura que iniciarà el seu servei el mateix dia 14 de desembre, Ilsa no el tindrà a punt fins a un any després, fins al gener de 2022. La companyia pública francesa preveu invertir uns 700 milions d'euros a portar a Espanya l'AVE de baix cost que ja explota amb èxit al país veí. L'operadora desembarcarà amb nou trens als quals en sumarà cinc més a partir de l'any 2022.