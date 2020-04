JxCat pressiona perquè el pressupost català s'aprovi en un ple telemàtic

JxCat vol que els pressupostos de la Generalitat per al 2020 s'aprovi en un ple telemàtic, en el qual puguin votar a distància els 135 diputats, i reclama al president del Parlament que s'habiliti aquesta fórmula, ja que, en opinió d'aquesta formació «és una qüestió de voluntat política».

Aquesta és la posició que els representants de JxCat defensaran avui a la reunió de la Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament, segons va comunicar ahir aquest partit en una nota de premsa.

La proposta contrasta amb l'opinió dels lletrats del Parlament, que el passat mes de març van emetre un informe en el qual rebutjaven la celebració de plens telemàtics perquè tant la normativa com la jurisprudència constitucional es mostren molt restrictives amb aquesta possibilitat i, a més, la cambra catalana no disposa d'eines per garantir la participació dels diputats..



No a la versió reduïda

Segons JxCat, la idea de celebrar plens en versió reduïda amb 21 diputats resta «la legitimitat i la representativitat pròpies» del Parlament. «Si volem garanties democràtiques en un context com l'actual calen eines telemàtiques al servei de la democràcia, que permetin un ple amb els 135 diputats i diputades», va afirmar el portaveu parlamentari de JxCat, Eduard Pujol.

Segons Pujol, «no hi ha impediments tecnològics» per al debat, ni per a les signatures electròniques, ni per a les votacions, de manera que «no hi ha excusa tècnica que valgui».

«És una qüestió de voluntat política»,va indicar Pujol, efectuant una vetllada al·lusió al president del Parlment, Roger Torrent, d'ERC.