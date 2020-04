Iglesias fa un al·legat republicà i critica que el Rei vesteixi uniforme militar

El vicepresident segon de Drets Socials, Pablo Iglesias, va defensar ahir, en l'aniversari de la proclamació el 1931 de la II República, que els «millors valors» per avançar cap al «futur», en aquest moment de crisi pel coronavirus, són els republicans, i va rendir homenatge «a tots els compatriotes que van imaginar un país, una república», on «tots fossin iguals davant la llei» i «on manés el poble i no el poder econòmic».

A més, el secretari general de Podem va aprofitar per criticar la Monarquia i la figura del Rei i, en concret, el fet que el cap de l'Estat pugui «aparèixer vestit amb un uniforme militar», i l'exèrcit no estigui subordinat al poder civil.

En un text que va compartir a les xarxes socials, Iglesias recorda «els homes i dones» que «van lluitar per aquests valors» i van instaurar la II República, i els reconeix com els «pioners» de la democràcia espanyola. El vice-president segon del Govern comença el seu escrit assegurant que en aquests dies en els quals «es reordenen les prioritats» i la realitat «recorda de cop quines són les coses que veritablement importen», cal «recordar els homes i dones» que van batallar per aquests valors; valors que, segons Iglesias, «avui tothom entén com els millors valors». Assegura que també cal recordar «tots els compatriotes que van imaginar un país, una república, on ningú fos més que ningú i tots fossin iguals davant la llei, on manés el poble i no el poder econòmic i on la corrupció no fos un instrument per burlar la democràcia».