Cuixart, Turull i Rull surten de la presó amb mascareta per reprendre la seva feina

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i els exconsellers Jordi Turull i Josep Rull van sortir ahir de la presó de Lledoners amb guants i mascaretes per reprendre les seves respectives feines, en aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari. Turull i Rull van sortir a les 8:12 hores del centre penitenciari, i minuts després ho va fer Cuixart.

Tots tres estaven confinats a l'esmentat centre penitenciari arran del decret d'estat d'alarma pel coronavirus però ahir van poder reprendre la seva feina després que el Departament de Justícia s'hagi obert a permetre les sortides laborals dels presos subjectes al 100.2, sempre que s'hagi reprès l'activitat laboral que exercien i el centre de treball estigui obert.

El líder de l'entitat sobiranista va dirigir-se a la seva empresa a Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental), on va arribar a les 09:10 hores, en un cotxe negre en què viatjava al seient del darrere, portant mascareta i guants. Cuixart dirigirà de forma presencial la seva companyia, que forma part de la cadena de serveis essencials durant la pandèmia del coronavirus.

Per l'altra banda, tant Turull com Rull van assegurar que es troben «bé» en ser preguntats pels periodistes a la sortida de la presó, i tot seguit es van dirigir cap als cotxes que els esperaven per traslladar-los als seus respectius llocs de treball: el primer en un despatx d'advocats de Terrassa, i el segon en la Mútua Terrassa.

Un cop van finalitzar la jornada de treball, Cuixart, Turull i Rull van tornar a dormir a la presó de Lledoners, aïllats de la resta de reclusos, en un altre mòdul i sense mantenir cap contacte amb altres presos, per evitar contagis.

A Cuixart i als exconsellers, en aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari, se'ls havia concedit el permís per sortir a treballar cinc dies laborables, abans de l'inici de la crisi per la pandèmia del coronavirus. Coincidint amb la relaxació de les restriccions a la mobilitat decretades en l'estat d'alarma, el Departament de Justícia va obrir ahir la porta a permetre sortides laborals dels presos subjectes al 100.2, però per a això han d'acreditar que els centres on estan empleats han reprès la seva activitat.



La resta de presos

També està previst que faci ús de nou de l'article 100.2 del Reglament Penitencario l'exconseller Quim Forn, perquè com Turull i Rull, no poden fer «teletreball des de casa seva, al no estar confinats als seus domicilis» i no comptar amb autorització per fer-ho des de la presó, segons fonts de JxCat.

El que no podrà reincorporar-se a la Universitat de Vic és l'ex-vicepresident i líder d'ERC, Oriol Junqueras, perquè el centre universitari roman tancat per la crisi del coronavirus, i l'exconseller Raül Romeva, ha decidit no sortir «per contribuir a no contenir més i millor la pandèmia». «Fins que l'alerta sanitària no canviï substancialment, no reprendré la meva feina fora de la presó», exposava en un tuït l'exconseller.

Tampoc podrà sortir l'exconsellera Dolors Bassa i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, perquè la Conselleria de Justícia només permet sortir a treballar i no per cuidar a familiars. El departament va aclarir dimarts que els presos a Catalunya classificats amb tercer grau i als quals s'apliqui el 100.2 per treballar podran sortir de presó per acudir als seus centres de treball si les seves ocupacions pertanyen a sectors que han reprès la seva activitat.



«És un dret de tots els presos»

La consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, va remarcar ahir que és un dret de «tots els presos» sortir de la presó a treballar si estan autoritzats per a això i si les respectives empreses han reprès l'activitat. A la roda de premsa diària i telemàtica del Govern, Budó va subratllar que acudir al lloc de treball és un dret de «tots els presos» als quals se li aplica l'esmentat article, no només de Turull, Rull i Cuixart.

Budó va ressaltar que aquests presos han sortit a treballar una vegada que les seves respectives empreses han reprès l'activitat i va recordar que ha estat el Govern central i no la Generalitat qui ha permès la represa d'activitats laborals no essencials.