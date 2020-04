Felipe González: «Si Podem vol trencar la Constitució s'autoexclourà de qualsevol acord»

L'expresident del Govern espanyol Felipe González va advertir ahir que si Podem creu que és el moment de «trencar el marc constitucional enmig de la pandèmia» la formació de Pablo Iglesias quedarà «autoexclosa» de qualsevol acord. En una entrevista a Las mañanas de RNE, l'expresident va insistir que «ara mateix cal ser extremadament respectuós» amb la Carta Magna. «Aquest acord s'ha de plantejar dins d'això. Els qui surten d'aquí s'equivoquen», va afegir.

Segons ell, si durant les negociacions d'uns nous Pactes de la Moncloa «alguns dels socis o no socis del govern creuen que és l'hora de canviar el model constitucional o de trencar les regles de joc», s'autoexclouran de l'acord i el líder del govern «no ho ha de tolerar». González creu que el PSOE, que ha tingut des del primer minut un compromís molt fort «en la defensa del marc constitucional», no acceptarà mai canviar el sistema. «No vull dir que no ho accepti un altre grup polític. Però ningú no podrà comptar amb els socialistes», va opinar.

L'expresident es va expressar així després de ser preguntat sobre les possibilitats de reeditar un gran acord similar a l'aconseguit durant la Transició. «Si em situo en el pla europeu, tenim moltes probabilitats per arribar a un acord. Com ara es parla tant de pactes ... llavors teníem menys probabilitats», va sostenir. González va apuntar que llavors no hi havia «ni una Constitució ni una legalitat subjacent per al diàleg social». Ara, segons la seva opinió, «les probabilitats són moltes» malgrat la «crisi política» que travessa Espanya «des de fa cinc anys».

Preguntat sobre si el Govern està ben orientat en la lluita contra el coronavirus, l'expresident va valorar positivament la tasca del ministre de Sanitat, Salvador Illa, i la seva aposta per el «full de ruta» marcat pels experts per afrontar la pandèmia.