Illa afirma que "anem pel bon camí" que "cal mantenir les mesures estrictes de distanciament social"

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha afirmat que "anem pel bon camí" i ha destacat que l'evolució de l'epidèmia de coronavirus indica una tendència a la baixa. Tanmateix, Illa ha avisat que encara "queden setmanes difícils per al sistema sanitari" i "cal ser molt prudents". "Seguim en fase de confinament. No hem entrat encara en cap fase de desescalada", ha insistit durant la compareixença a la comissió de Sanitat del Congrés aquest dijous. Illa ha afirmat que "cal mantenir les mesures estrictes de distanciament social" per "aconseguir doblegar la corba". Pel que fa als nens, Illa ha defensat que cal actuar amb "cautela" però que tan bon punt "sigui possible" podran començar a sortir "de forma ordenada".

El ministre de Sanitat ha celebrat que els "dos objectius de les últimes setmanes s'han complert" perquè s'ha reduït de forma "estable" el nombre de casos i s'ha garantit una "resposta assistencial adequada". Tot i això, ha dit que per "confirmar l'esperança que comença a donar les dades" la ciutadania no es pot relaxar.



40.000 PCR al dia

Illa ha destacat que s'ha doblat la capacitat de fer proves de diagnòstic PCR i se'n poden fer unes 40.000 al dia. Des de l'inici de la crisi fins al 13 d'abril se n'han fet 930.230 a l'Estat. Illa ha afirmat que les PCR són "la peça central" del diagnòstic. També ha explicat que els positius amb test de diagnòstic ràpid ja comencen a comptar-se i dels nous casos comptabilitzats aquest dijous, 1.312 són detectats amb aquests tests i podrien ser asimptomàtics.



Investigacions en marxa

El ministre de Sanitat ha explicat que el Centre Nacional de Biotecnologia treballa en dos projectes candidats a vacunes, que treballen en dues vies diferenciades, i que estan sent "prometedores" en assajos amb animals. Illa ha dit que la investigació és "prioritària".

També ha explicat que l'Agència Espanyola del Medicament ha autoritzat 32 assajos clínics per tractaments del coronavirus en més de 26.000 persones a hospitals i hi ha 42 estudis observacionals amb medicaments. L'Institut Carlos III ha aprovat 15 projectes dirigits a nous tractaments i noves tècniques de diagnòstic amb un pressupost de 4,6 milions d'euros.

Sobre la producció de material, Illa ha dit que continuarà i en relació amb els respiradors, se seguiran produint a escala estatal. Fins ara s'han autoritzat 5 investigacions clíniques amb respiradors.



Metges residents

Illa també ha explicat que pel que fa als metges residents d'últim any que acaben el contracte de formació en setmanes, es mantindran els temps i processos d'avaluació tal com estaven previstos abans que s'iniciés la pandèmia. "L'eficaç resposta" del sistema ha fet que ja no sigui necessari prorrogar-los els contractes, ha dit el ministre de Sanitat.