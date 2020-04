Rosa Peral i Albert López, condemnats a 25 i 20 anys pel crim de la Urbana

L'Audiència de Barcelona ha condemnat Rosa Peral i Albert López a 25 i 20 anys de presó en considerar-los culpables d'assassinat amb traïdoria per la mort de l'agent Pedro Rodríguez, en el que es coneix com el crim de la Guàrdia Urbana. El jutge considera provat que van planificar i executar un pla per matar la víctima, que va aparèixer calcinada en un cotxe cremat en una pista forestal prop del pantà del Foix, el maig del 2017.

En el cas de Peral, parella de la víctima, recau una condemna més llarga per l'agreujant de parentesc. Els dos acusats hauran d'indemnitzar la família directa de la víctima amb 885.000 euros, mentre el jutge també els imposa 10 anys de llibertat vigilada un cop hagin complert els anys de presó.

En la sentència, el magistrat Enrique Rovira considera provat que Peral i López, examants, van reprendre un «acostament sentimental» entre el març i l'abril del 2017 mentre encara mantenia una relació amb Rodríguez, tot i el «creixent i intermitent distanciament emocional» que es va produir entre ells. En aquest temps, els acusats van arribar «a la conclusió que la víctima per diverses raons obstaculitzava la seva relació i situació», de manera que «van planejar al llarg del mes d'abril» la seva mort, que finalment es va produir «de manera voluntària i conscient per tots dos acusats» la matinada del 2 de maig.



El pla contra Rodríguez

El jutge té en consideració la «versió contradictòria» dels dos condemnats, que es van incriminar mútuament, així com la seva «selectiva llacuna memorística respecte al nucli principal dels fets», sobre els quals no s'ha pogut determinar la causa de la mort, que atribueix al resultat d'un atac «violent» amb un «objecte contundent».

En base al veredicte del jurat, considera que els acusats «van efectuar la seva acció d'atacar la seva víctima quan la mateixa estava adormida, narcotitzada o inconscient per haver-li estat prèviament subministrada la medicació que prenia per l'esquena» i ressalta que el van matar de manera «violenta» encara que no sigui possible «precisar-se la forma».

Subratlla en canvi que els forenses van assenyalar que Rodríguez va morir abans que calessin foc al seu vehicle i destaca que l'estrangulament -una de les possibles causes apuntades pels perits- «va haver de ser per una o dues persones fortes» a causa de «la corpulència de la víctima». Una acció que va ser comesa a la planta inferior del domicili que Peral i Rodríguez compartien a Vilanova i la Geltrú i que el magistrat imputa als dos acusats, «tant de l'acte de l'estrangulament apreciat com del cop, o cops, final i causador directe i gairebé immediat de la mort». El jutge argumenta també que, a més del «planejament» i «l'acció de matar la víctima desprevingut i de forma violenta», la traïdoria es justifica «pel comportament posterior dels acusats», que «van eliminar la possibilitat de trobar restes evidents del crim i empremtes».

Peral i López van ser declarats culpables a finals del mes passat per vuit vots a un en el cas d'ella i set a dos en el cas d'ell al final d'un judici que va constar de 26 sessions i que va culminar a porta tancada per les restriccions de l'estat d'alarma i sense que les parts i els acusats estiguessin presents, atès que van ser posats en quarantena després que la condemnada donés positiu per coronavirus.