El suport electoral del PSOE baixa set dècimes, segons el CIS

El baròmetre d'abril realitzat pel CIS, el primer des que va esclatar la crisi del coronavirus, retalla dos punts l'avantatge que tenia el PSOE sobre el PP el mes anterior i la deixa en 10 punts.

Així, el PSOE figura aquest mes amb una estimació de vot del 31,2%, set dècimes per sota de la seva dada de març, però encara així segueix tres punt per sobre del 28% amb el qual va guanyar les últimes generals.

Per contra, el PP apareix ara amb un suport del 21,1%, una mica millor que en les generals del 10N i un punt i mig per sobre del resultat que li donaven fa un mes.

Per tant, la distància entre els dos principals partits es queda en 10,1 punts, dos punts per sota de les enquestes de febrer i març, i la menor diferència en el que va d'any. En tot cas, continua estant per sobre dels 7,18 punts que els van separar en les generals.

Un de cada quatre enquestats (25%) ja avança que votaria als socialistes si demà mateix es repetissin les eleccions, enfront del 14,8% d'intenció de vot directa que presenta el PP.

La tercera plaça continua sent per a Vox, encara que experimenta una reculada en estimació de vot ja que marca a l'abril un 13%, gairebé dos punts per sota del 14,8% de l'enquesta de març i també per sota del 15% que va collir en les eleccions de novembre del passat any.

Darrere segueix Unides Podemos, coalició a la qual el CIS atribueix un 12%, gairebé un punt menys que al març i que en les generals. I, per contra, qui millora és Ciutadans, ja amb Inés Arrimadas com a presidenta.