El govern diu que reprendrà el diàleg sobre Catalunya quan se superi la crisi

El govern espanyol ha respost aquest divendres a ERC que reprendrà la Mesa de diàleg sobre el conflicte polític amb Catalunya quan se superi la crisi del covid-19, però no abans. "En aquest moment tots els governs estem absolutament bolcats a combatre aquest virus, i ara l'única prioritat d'aquest govern és aquesta", ha afirmat la portaveu de l'executiu espanyol, Maria Jesús Montero, en resposta al plantejament que ERC ha posat sobre la taula del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en el marc de la ronda de contactes de la 'Mesa per a la Reconstrucció'.

Tot plegat després que aquest divendres el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, s'ha reunit per videoconferència amb Sánchez durant 55 minuts i li ha transmès que els republicans participaran del marc conjunt per impulsar mesures econòmiques i socials per sortir de la crisi del covid-19 sempre que no serveixin per recentralitzar els competències autonòmiques.

Rufián també ha plantejat a Sánchez la necessitat de reprendre el diàleg per a la resolució del conflicte polític a Catalunya, tot i que en roda de premsa ha deixat clar que ho ha fet sense marcar cap horitzó temporal perquè considera que implicaria posar-se una "soga al coll" i no beneficiaria la pròpia negociació.

Preguntada per aquesta qüestió en roda de premsa a La Moncloa, la portaveu del govern espanyol ha apuntat que l'executiu espanyol tindrà capacitat d'abordar qüestions com la del procés de diàleg a Catalunya quan se superi aquesta crisi. "Quan això acabi tindrem capacitat de reprendre tots els projectes polítics que teníem sobre la taula i entre ells també les meses de diàleg"

En tot, cas, segons Montero, "en aquest moment tots els governs, també els autonòmics i locals, estem absolutament bolcats a combatre aquest virus, i ara l'única prioritat d'aquest govern és aquesta". "Tan de bo en un termini de temps siguem capaços de recuperar una nova normalitat" i "podrem reprendre les iniciatives que teníem plantejades".