La UE i el Regne Unit negociaran telemàticament la nova relació

La Unió Europea (UE) i el Regne Unit celebraran per videoconferència les rondes negociadores sobre la seva relació després del Brexit durant els mesos d'abril, maig i juny, a causa de les dificultats per mantenir reunions presencials i realitzar viatges amb la pandèmia del coronavirus. En un comunicat conjunt, la UE i el Regne Unit van informar ahir que les tres pròximes tandes de converses duraran una setmana cadascuna i tindran lloc de forma virtual.

La primera de les converses començarà dilluns vinent, mentre que la segona serà el 11 de maig i la tercera es posarà en marxa el primer de juny. Les agendes de cadascuna es publicaran «en el moment oportú», van apuntar Londres i Brussel·les.



Nou calendari

L'anunci de les noves dates es va realitzar després que el negociador de el club comunitari per a la relació amb el Regne Unit, Michel Barnier, i el seu equivalent en el bàndol britànic, David Frost, es reunissin per videoconferència per fixar un nou calendari de negociació. Segons el comunicat emès, aquesta trobada va ser «constructiva» i tots dos van repassar el treball tècnic realitzat des que es va celebrar el passat març la primera tanda de converses sobre la relació entre les dues parts després del Brexit.

D'acord amb Barnier i Frost, aquesta feina tècnica ha estat «útil» per identificar les convergències i divergències, però el Regne Unit i la UE reconeixen «la necessitat d'organitzar més rondes negociadores per aconseguir un progrés real i tangible en les negociacions per a juny».



Víctimes del COVID-19

En principi, s'havien programat tongades de converses durant aquests mesos de març, abril i magi però la pandèmia del coronavirus va acabar amb aquests plans. De fet, tant Barnier com el primer ministre del Regne Unit, Boris Johnson, van contraure el coronavirus en les darreres setmanes.

Després de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea el 31 de gener, va començar una transició d'onze mesos en la qual es continua aplicant la legislació comunitària en territori britànic mentre es negocia la nova relació entre Londres i Brussel·les.

Abans de juliol, el Regne Unit pot demanar als Vint-i-set erllongar aquest període transitori durant un o dos anys, fins a finals del 2021 o 2022, si bé de moment, el Govern britànic ha descartat aquesta possibilitat.

D'aquesta manera, les dues parts tenen previst organitzar una reunió d'alt nivell en la què avaluaran el progrés aconseguit fins ara.