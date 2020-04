Espanya supera les 20.000 morts per coronavirus amb 565 noves defuncions en les últimes hores

Espanya ha superat les 20.000 morts per coronavirus sumant les 565 noves defuncions de les últimes 24 hores, segons dades del Ministeri de Sanitat. Les noves morts estan per sota de l'última dada, que se situava en 585 en un sol dia. Pel que fa als contagis, s'han registrat 4.499 casos nous i s'han curat 3.166 persones en les darreres hores. En nombres absoluts, es calcula que s'han curat 74.662 persones des de l'inici de la pandèmia. El Ministeri de Sanitat registra que s'acumulen 191.726 casos confirmats als què se'ls ha fet la prova PCR o el test anticossos. Les xifres de morts del govern espanyol no quadren amb les del Govern que ahir a la nit va comptabilitzar 305 noves morts, en canvi, el Ministeri rebaixa aquesta xifra fins als 127.



Pel que fa a les franges d'edat, el 86,7% del total de defuncions per la covid-19 són majors de 70 anys mentre que els menors de 50 anys només suposen un 1,6% dels morts.

Pel que fa a la comparació amb la resta de països europeus, segons les dades del Ministeri de Sanitat, Espanya és el país que ha notificat més casos de coronavirus (191.726) seguit d'Itàlia (172.434), Alemanya (133.830), França (109.252) i la Gran Bretanya (108.692). En canvi, Espanya se situa en segona posició pel que fa al nombre de morts (20.043) ja que Itàlia és el primer país amb 22.745.

A nivell mundial, segons el Ministeri de Sanitat, s'han notificat fins avui 139.515 morts i almenys 2.078.605 casos de coronavirus. En referència als països de fora d'Europa on s'han registrat més casos hi ha Estats Units (661.712), la Xina (84.180), Iran (79.494) i Brasil (33.682). I pel que fa als morts per la covid-19, Estats Units encapçala el rànquing amb 33.049 persones i els segueix a molta distància la Xina, amb 4.642 defuncions.