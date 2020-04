Simón recomana adaptar les mesures de control a un "procés de transició"

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha recomanat "prorrogar les mesures de control" de l'estat d'alarma però "adaptar-les" a un "procés de transició". Després de la reunió del comitè tècnic de la crisi del covid-19, aquest dissabte, i preguntat per si els nens podran sortir al carrer, Simón ha dit de forma genèrica que en aquest "procés de transició" s'han d'anar modificant "algunes coses" que "afavoreixin la tornada a una situació normal". El científic també ha demanat que es doni temps a les comunitats autònomes per homogeneïtzar les xifres de la covid-19 que faciliten a l'Estat, però ha recelat de que algunes estiguin recomptant els morts "sospitosos" no diagnosticats de covid-19.

Fernando Simón ha afirmat que les "mesures de control" no es poden "aixecar d'un dia per l'altre" i ha apostat perquè es "prorroguin" més enllà de la data del 26 d'abril. Amb tot, però, s'ha mostrat obert a anar "modificant algunes coses" i "adaptant" determinades restriccions fins a tornar a "una situació normal". El científic, però, no ha volgut entrar a valorar si una d'aquests modificacions ha de ser el permís als nens i nenes per sortir al carrer de forma controlada.

En relació a la darrera actualització de les xifres de morts i infectats, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries espera que la "reducció" d'ingressos hospitalaris i a l'UCI "s'observi molt aviat" en les xifres de morts. Simón reconeix que les 565 noves defuncions de les últimes 24 hores són encara "xifres altes" que volen reduir, i creu que així serà "aviat", quan la menor pressió hospitalària es tradueixi si tot va bé en un descens de les defuncions.

Quant al sistema unificat d'enviament de dades sobre l'evolució de la covid-19 que envien les comunitats autònomes al Ministeri de Sanitat, i que aquest ha ordenat homogeneïtzar, Simón s'ha mostrat comprensiu i ha demanat temps. "Els canvis no es poden fer immediatament, amb una ordre governamental", ha dit tant sobre la unificació de criteris per als recomptes de nous diagnosticats i de defuncions.

No obstant això, Simón ha recelat que es doni valor (com ha dit que fan algunes comunitats) a les xifres de morts "sospitosos" de ser víctimes del coronavirus però que no han estat confirmats. Així, l'expert del Ministeri ha assenyalat que aquestes xifres interessen més a "nivell local" que estatal, on volen preservar el nombre de morts confirmats.