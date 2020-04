Marlaska atribueix a un "lapsus" les declaracions del general de la Guàrdia Civil sobre les crítiques al govern

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha atribuït a un "lapsus" les declaracions que el Cap de l'Estat Major de la Guàrdia Civil, José Manuel Santiago, ha fet en relació a les crítiques al govern. En roda de premsa, el general ha assegurat que el cos vol evitar les 'fake news' i ha afegit que es treballa per "minimitzar el clima contrari a la gestió de la crisi per part del govern". "Evidentment que no és així", l'ha corregit després Marlaska, que ha assegurat que es tracta d'un "lapsus". El ministre ha recordat que les 'fake news' són "contingut fals" que pretén "cometre un fet delictiu o causar de manera enganyosa una alarma social". "Aquí no s'hi inclou ni la crítica més aspra, això és llibertat d'expressió", ha dit.

En roda de premsa aquest diumenge al migdia Marlaska també recordat que a Espanya hi ha "un estat de dret" i ha insistit que l'estat d'alarma "no canvia ni modifica res" en aquest aspecte.

En un sentit similar s'ha expressat la titular de Defensa, Margarita Robles, que ha afegit que l'estat d'alarma no suposa "restriccions de drets" com el de la llibertat d'expressió i ha assegurat que el govern espanyol "sempre l'ha volgut afavorir". La ministra, que ha afirmat que l'executiu "defensa a ultrança" la llibertat d'expressió, ha remarcat que "el dret a crítica és sempre ben rebut". "Les crítiques han estat molt assumibles en democràcia", ha insistit.