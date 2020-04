Sánchez ofereix als presidents un acord entre govern espanyol i CCAA per a la "reconstrucció nacional"

El president espanyol, Pedro Sánchez, ha ofert als presidents autonòmics un acord "interinstitucional" entre l'executiu central i les comunitats com a part del gran pacte de "reconstrucció nacional" que planteja. També el farà extensiu a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Així ho ha explicat el ministre José Luis Ábalos, que ha dit que a les comunitats els ha semblat "positiu" i han mostrat la seva disposició a col·laborar-hi. Sánchez també ha demanat un acord educatiu per poder organitzar el proper curs. Ábalos ha aprofitat per fer una crida a partits i administracions perquè se sumin a un acord que serveixi per "forjar l'esperança", que no està renyit, ha dit, amb la crítica ni amb la defensa dels diferents projectes.

Segons Ábalos, el govern espanyol "no necessita submissió acrítica, ni tampoc l'espera", però sí que reclama "ajuda per forjar l'esperança". "La crítica cega, sense aportació de solucions, no serveix per millorar les coses, sinó que és un element de frustració i pessimisme", ha continuat el ministre, que ha advertit que tothom té responsabilitat en aquesta crisi, i les generacions futures jutjaran la capacitat de cadascú d'aportar solucions.

En aquest sentit, ha subratllat que ni el confinament, ni la reducció de la mobilitat, ni el cessament de bona part de l'activitat econòmica obeeixen a un "caprici" del govern. "Necessitem una nova cultura política marcada per la responsabilitat i la superació de vells esquemes frontistes, amb la posada en comú de propostes esperançadores", ha reblat.



Repartiment de material

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha indicat que des de fa setmanes ja s'ha aconseguit estabilitzar una línia de subministraments mèdics permanent, i ja s'han repartit 63 milions de mascaretes, més de dos milions de tests ràpids, 30 milions de guants, i més 1,5 milions d'unitats d'altres tipus de material, com bates o granotes.

D'altra banda, ha remarcat que divendres va arribar un avió de l'exèrcit amb quatre màquines de producció de mascaretes que serviran per elaborar 10 milions de màscares al mes.

Pel que fa a l'ordre per limitar els preus de mascaretes, guants i gels, Illa ha indicat que la comissió que fixarà els preus té 48 hores per reunir-se però pot fer-ho abans.



Espanya compleix el confinament

Ábalos ha assegurat que Espanya és "un dels països en què més s'està complint el confinament", segons dades de companyies tecnològiques que fan comparatives internacionals. Els principals transports s'han reduït un 90%, i un 70% pel que fa als vehicles lleugers, amb reduccions superiors a les de les dues primeres setmanes de confinament.

Analitzant dades i geolocalitzacions de dispositius mòbils, ha continuat, es pot constatar que "la mobilitat segueix sent molt baixa" i que prop de 30 milions d'espanyols segueixen tancats a casa.