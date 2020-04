Sánchez i Casado pacten reformular la «mesa de reconstrucció» com a comissió parlamentària al Congrés

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Pablo Casado, han acordat aquest dilluns reformular la 'mesa de reconstrucció' que impulsa l'executiu espanyol com a comissió parlamentària al Congrés dels Diputats, segons han informat fonts del PP. Tots dos han acostat posicions en la reunió d'una hora que han mantingut per videoconferència, amb la que Sánchez ha tancat la ronda de contactes de dijous i divendres de la setmana passada amb els grups amb representació parlamentària. Fonts de La Moncloa apunten que Sánchez ha considerat com a "positiva" la proposta de Casado de traslladar la mesa al Congrés, i proposarà ara aquesta reformulació a la resta de formacions perquè sigui consensuada.

Segons el govern espanyol, un cop ha tancat amb el PP la ronda de contactes Sánchez ha volgut agrair i reconèixer la disposició de totes les forces parlamentàries per assolir un acord que considera "essencial per reconstruir el nostre país". Per això un cop Casado li ha demanat que la Mesa es transformi en comissió ha valorat "positivament" la proposta i espera ara que sigui consensuada amb tots els grups.

En una roda de premsa telemàtica Casado ha celebrat l'entesa en aquest punt perquè al seu entendre cal "sortir de la crisi amb més democràcia, transparència i eficàcia" i per això en comptes d'una mesa cal una comissió "on els partits polítics tinguem la representació que ens van donar les urnes" i que hi puguin ser presents també "els agents socials", i que tingui capacitat legislativa.

Per contra, segons Casado, el PP no podia participar en una mesa de partits. "Jo comparteixo Hemicile amb Bildu, ERC i JxCAT, però el que no em poden obligar és a compartir una mesa de negociació extraparlamentària per abordar un pla de legislatura a mig termini" perquè ni hi pot haver "una mesa de reconstrucció nacional amb els que volen destruir Espanya".

Durant la reunió, Casado ha reclamat al president del govern espanyol que garanteixi tests i l'abastiment de material als ciutadans i hospitals i que activi els mecanismes per evitar la caiguda de l'economia, amb mesures com una paga extra per als sanitaris "pel risc que han assumit" i l'exempció de l'impost de successions. També que es recuperi el portal de la Transparència i s'hi dipositin les actes de les reunions del comitè d'experts del coronavirus.

En tot cas, el PP vol impulsar una altra comissió, aquesta "d'investigació', sobre els errors de gestió de govern espanyol en la compra i distribució de material sanitari durant aquesta crisi. Segons Casado, "no s'entén" que el llindar de morts a l'Estat siguin molt superiors als d'altres països europeus. Ells, ha dit, han estat "previsors" mentre que el govern de Sánchez no.

Sánchez, que aquest dilluns també s'ha reunit amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, portarà al Consell de Ministres de dimarts la concreció de les mesures de desescalament, com per exemple les condicions en què els nens podran sortir de casa a partir del dia 27. Dimecres compareixerà novament al Congrés dels Diputats per demanar una nova pròrroga de l'estat d'alarma.

En el transcurs de la ronda de contactes, el president espanyol s'ha trobat amb els representants de Podem, ERC, Cs, JxCAT, PNB, Bildu, Mas País, Compromís, el BNG, UPN, Foro Asturias, CC, NC, Teruel Existe i PRC. Només Vox i la CUP s'han negat a atendre la seva trucada per motius diametralment oposats.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus