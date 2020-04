Sánchez no renunciarà a la col·lisió amb Podem pel pacte d'Estat

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha confirmat aquest dissabte que no pensa sacrificar la coalició amb Podem per atreure així el PP als pactes d'Estat que vol impulsar amb el conjunt de les forces polítiques per afavorir la reconstrucció social i econòmica del país una vegada superada la fase més aguda de la pandèmia de coronavirus.

A 48 hores de la seva entrevista amb el líder del PP, Pablo Casado, aquest dilluns per explorar la disposició del principal partit de l'oposició a sumar-se a la taula de diàleg, Sánchez ha indicat que en els contactes que ha mantingut fins avui amb el conjunt dels grups parlamentaris, amb l'única excepció de Vox i la CUP, que s'han autoexclòs d'aquesta iniciativa, ningú li ha plantejat trencar amb el seu soci en el Govern. «Però és que tampoc hagués deixat que m'ho plantegin», ha advertit el president.



«Generositat i compromís»

Sánchez ha posat en valor la «unitat d'acció, generositat i compromís» amb el país que els dos socis de Govern estan demostrant des de la formació del nou executiu al gener passat. I ha demanat també al conjunt de forces polítiques que demostrin en aquests moments la seva «generositat, responsabilitat i compromís» amb Espanya i tots els seus territoris.



«Mínim comú denominador»

De la primera ronda de contactes amb els partits que va entaular aquesta setmana, ha dit haver trobat «un mínim comú denominador» malgrat les opinions diverses i fins i tot dels «projectes antagònics»que representen el conjunt de forces amb les quals s'ha entrevistat.

Sánchez ha avançat que proposarà en la primera reunió de la taula quatre grans qüestions en les quals s'hauria d'aconseguir un ampli consens no sols entre els partits, sinó també entre les Comunitats Autònomes, diputacions, capítols, consells i ajuntaments.



L'agenda de Sánchez

El primer dels assumptes té a veure amb la reconstrucció i el reforç del sistema de salut i el segon amb les accions financeres, fiscals i administratives precises per rellançar el teixit empresarial i la creació d'ocupació.

Sánchez proposa com a tercer assumpte per pactar les mesures de protecció social indispensables perquè ningú pugui quedar o sentir-se abandonat en aquest tràngol, i finalment ser capaços d'enformar una posició comuna davant la UE.