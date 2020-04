Sanitat alerta que la sortida dels nens no vol dir «obrir la porta» per «jugar amb veïns»: «Seran sortides controlades»

El director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, alerta que la sortida dels nens a partir del 27 d'abril no significarà "obrir la porta" perquè puguin sortir a jugar amb altres veïns. "No sortiran lliurement com abans. Seran sortides controlades", assegura Simón. En aquest sentit, ha dit que no sap com serà exactament l'ordre del Ministeri però ha insistit que cal responsabilitat. "Els nens són vectors de transmissió perquè ho pateixen menys però fa un mes i una setmana del confinament i no han sortit. La probabilitat que estiguin infectats ara és molt baixa", ha assegurat.

Sobre la gent gran, Simón ha dit que els ancians no tenen més risc de contagi però sí que són més vulnerables a la malaltia i que, per tant, les mesures no es poden "aplicar igual a les persones sanes que a les altament vulnerables".

Amb relació a la possibilitat de sortir a fer esport, el responsable de Sanitat remarca que "una persona sola no pot transmetre" el virus a ningú i que "a mesura que sabem aplicar bé les mesures de control es poden anar prenent decisions diferents".

En aquest sentit, ha dit que "una persona que corre sola o que va en bicicleta no implica cap risc" però que això no significa que es permeti que s'ajunti amb altres persones que van a córrer: "Això seria una mala interpretació de com hem de prevenir la malaltia".

