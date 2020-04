Trilla matisa Torra sobre el passaport d'immunitat

El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha considerat que el passaport d'immunitat que planteja el Govern hauria de ser voluntari i "mai obligatori", "amb garanties" i acordat en el conjunt de l'Estat i d'Europa. En declaracions a Catalunya Ràdio, ha alertat dels "inconvenients" del passaport pel que fa als drets dels ciutadans i ha instat a garantir que l'aplicació no suposa una "intromissió a la vida de les persones". Segons Trilla, cal "discussió" de tots els actors, també juristes i bioètics. A més, ha apuntat que si s'implanta "ha de ser una decisió europea". D'altra banda, ha afirmat que és "complicat" el desconfinament per territoris, tot i reconèixer que s'han de prendre mesures per avançar cap aquest.

Trilla ha indicat que hi ha "dependència" entre territoris i que també s'ha d'evitar que un territori que es comenci a desconfinar no rebi casos de forma que faci que es descontroli la seva situació. "Però alguna cosa s'ha de fer, no ens podem quedar tancats amb barreres perquè nosaltres podem sortir a passejar i ells no", ha manifestat.

Per últim, ha insistit en la necessitat d'un "acord" entre tots els agents per establir un marc sobre com s'han de permetre les sortides dels nens i a partir d'aquí "cadascú pugui decidir el calendari o la manera d'implementar-ho". Han alertat però que el contacte amb els avis encara trigarà pel risc de contagi i que el col·lectiu de gent gran pugui també sortir al carrer dependrà de com evoluciona l'epidèmia.