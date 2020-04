Arrimadas diu que a les residències hi hauria menys morts si el Govern no hagués «reaccionat tard»

La presidenta de Ciutadans i portaveu al Congrés dels Diputats, Inés Arrimadas, ha afirmat aquest dimarts que, si bé les residències de gent gran són responsabilitat dels governs autonòmics, "es podrien haver salvat moltes vides" si l'Executiu central no hagués "reaccionat tard "davant l'expansió del coronavirus.

"Les residències són gestionades per les comunitats autònomes, però no són centres sanitaris", són centres assistencials, i "no estan preparats per a una pandèmia com aquesta", ha declarat en una entrevista a Onda Cero, recollida per Europa Press.

Pel que fa a l'alt nombre de morts en residències de la Comunitat de Madrid -governada pel PP i Cs-, ha dit que en aquest àmbit s'ha produït "un drama a tot Espanya, en comunitats de tot color polític". Segons les dades de les autoritats autonòmiques, la majoria de les morts s'han registrat a Madrid, Catalunya, Castella i Lleó i Castella-la Manxa.

Arrimadas ha recordat que el Govern d'Espanya va assumir el comandament únic en l'àmbit nacional per fer front a la Covid-19. Davant d'una malaltia que afecta de manera més greument a la població de més edat i amb problemes de salut, creu que el seu deure era "donar la veu d'alarma els primers", comprar materials de protecció i test i "donar indicacions perquè es protegeixi a la gent gran".

Tot i que ha admès que en l'àmbit sanitari "s'han pogut fer les coses molt millor per part de tots", ha subratllat que "la clau és haver reaccionat tard". "Amb haver donat la veu d'alarma, haver fet agrupament de materials una setmana abans o deu dies abans, es podrien haver salvat moltes vides", ha afegit en referència a l'executiu de Pedro Sánchez.



Ja s'analitzaran les responsabilitats

En aquest sentit, la líder de la formació taronja ha afirmat que els terminis són molt importants perquè en un, dos o tres dies "es poden salvar moltes vides si es fan les coses bé" o, en cas contrari, "es poden perdre moltes vides".

Per tant, creu que ara cal centrar-se en aquest objectiu, per a això "s'estan desinfectant" les residències de gent gran i se segueixen "protocols molt estrictes" pel que fa als contactes i les visites. Per la seva banda, el Govern central haurà de garantir el subministrament de mascaretes i la realització de test de diagnòstic i d'anticossos, segons ha agregat.

"Quan passi tot això s'analitzarà qui ha gestionat què i quines són les responsabilitats, i la ciutadania espanyola té molts elements per saber com ha actuat cada partit, cada govern i l'oposició", ha manifestat.



Defensa l'actuació del govern madrileny

Respecte a l'actuació de la Comunitat de Madrid, la presidenta de Ciutadans ha afirmat que "ja els agradaria a tots els governs treballar tan bé i amb tanta lleialtat" com en aquells dels quals forma part Cs.

Sobre la proposta que va fer el vicepresident madrileny, Ignacio Aguado (Cs) de començar a deixar sortir els nens al carrer, i que no va ser recolzada per la presidenta autonòmica, Isabel Díaz Ayuso (PP), Arrimadas ha dit que la discrepància no va ser entre els dos dirigents, sinó que les diferències existien dins el mateix Partit Popular.

I en relació amb el recompte de les persones mortes amb coronavirus, que també ha generat desacords dins el mateix Executiu madrileny, ha assenyalat que qui ha d'"homogeneïtzar i definir" la forma de comptabilitzar les víctimes és el Govern central.

Així mateix, ha apuntat que "molta gent està morint a casa o en residències" però no es comprova si ha estat per la Covid-19 perquè "el Govern d'Espanya no ha subministrat els tests".

En qualsevol cas, ha destacat que "no s'enganyarà ningú i a la fi sortirà la veritat a la llum" quan es comparin les dades de defuncions d'aquests mesos amb el nombre de mostres registrades per l'Institut Nacional d'Estadística en anys anteriors.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus