Detingut per trencar el confinament per vendre anabolitzants i Viagra de forma il·legal

Agents de la Policia Nacional han detingut un jove de 29 anys, amb antecedents policials, que va incomplir el confinament per vendre anabolitzants i Viagra de forma il·legal. Li van ser intervingudes 78 càpsules de clenbuterol i Viagra, entre altres substàncies dopants, així com dos telèfons mòbils i 320 euros.

Els fets van passar cap a les 14.00 hores del 19 d'abril passat, quan agents de Policia Nacional patrullaven barri de Sant Matias per fer complir l'ordre de confinament domiciliari.

Al lloc, van localitzar a dos vehicles aturats en paral·lel mentre els seus ocupants xerraven. Atès que cap d'ells va oferir explicacions coherents de la seva presència a la via pública, es va procedir a la seva completa identificació per proposta de sanció, al que va seguir un complet registre dels seus vehicles i pertinences.

En aquest registre, al detingut se li van confiscar diversos flascons amb 78 càpsules de clenbuterol, comprimits d'altres substàncies dopants i Viagra, tots ells medicaments subjectes a prescripció mèdica. Igualment se li intervenen dos telèfons mòbils i la quantitat en efectiu de 320 euros.

Atès que la possessió o venda d'aquest tipus de medicació és il·legal, se'l considera autor d'un delicte contra la salut pública, per la qual cosa es va procedir a la seva detenció i traslladat a dependències policials, per a la pràctica de les oportunes diligències policials.

Tant el detingut com el conductor del segon vehicle van ser proposats, a més, per sanció administrativa per infringir l'ordre de confinament domiciliari establerta per reial decret. Aquestes infraccions tenen una sanció, com a mínim de 601 euros, augmentant segons la gravetat de fet o la reincidència.

El detingut, juntament amb l'atestat tramitat, han estat posats a disposició del Jutjat d'Instrucció corresponent. Les actuacions han estat realitzades per policies nacionals de la Comissaria de Policia Nacional de la Laguna.

