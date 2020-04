Els menors de 14 anys podran acompanyar un adult a comprar o al banc però no passejar

Un nen mirant per la finestra durant la crisi del coronavirus

Un nen mirant per la finestra durant la crisi del coronavirus Europa Press

Els menors de fins a 14 anys podran sortir a partir del 27 d'abril acompanyats d'un adult per fer les activitats previstes al decret d'alarma: comprar, anar a la farmàcia o al banc. El Consell de Ministres d'aquest dimarts ha aprovat demanar al Congrés el vistiplau aquesta mesura -en el marc de la pròrroga de l'estat d'alarma- que contempla que els nens puguin començar a sortir en les mateixes condicions que els adults. La ministra portaveu, Maria Jesús Montero, no ha concretat si hauran de ser en passejos curts –com s'ha apuntat en les últimes hores- o si hauran d'utilitzar mascaretes. Montero ha apel—lat a la responsabilitat dels adults perquè els menors "compleixin les recomanacions".

"Es tracta d'un alleujament parcial del confinament però la prioritat és evitar un hipotètic retrocés", ha insistit la ministra. En aquest sentit, ha recordat que la majoria dels infants fa més de cinc setmanes que estan a casa seva i que, per tant, la possibilitat que contagiïn és "baixa".

Adolescents sense adults

La ministra portaveu del govern espanyol, Maria Jesús Montero, ha anunciat que els adolescents d'entre 14 i 18 anys podran sortir i per fer les activitats permeses al decret d'estat d'alarma sense acompanyament.Ha concretat que la mesura "d'alleujament" que s'inclourà a la pròrroga de l'estat d'alarma només afecta els infants de menys de 14 anys perquè els majors ja gaudien d'aquesta possibilitat. En aquest sentit, ha dit que "un nen de 4 o 5 anys no pot anar a comprar el pa sol però els de 15 o 16 anys ja ho han estat fent i, per tant, ho podran seguir fent sense inconvenients".

Montero ha remarcat que cal responsabilitat i que els infants hauran d'anar acompanyats pels adults amb qui conviuen. En qualsevol cas, ha negat que es pugui sortir a l'exterior per fer passejos sense justificar.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus