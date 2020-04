Les morts per coronavirus a Espanya repunten lleugerament amb 430 noves defuncions i ja n'hi ha 21.282

Espanya ha sumat 430 morts per coronavirus en les últimes 24 hores i ja registra 21.282 defuncions. La xifra diària de morts torna a augmentar lleugerament després que ahir baixés dels 400 per primer cop des del 22 de març. Segons les dades del Ministeri de Sanitat d'aquest dimarts, hi ha 204.178 casos de coronavirus, 3.968 dels quals són nous.

Pel que fa a les altes, hi ha 82.514 curats dels quals 1.928 han estat donats d'alta en les últimes 24 h. La Comunitat de Madrid continua encapçalant el nombre d'infectats per la covid-19 amb 57.997 i 7.460 morts seguida de Catalunya amb 43.112 positius i 4.152 defuncions.

