El govern rectifica i permet que els menors de 14 anys puguin passejar

Un nen mirant per la finestra durant la crisi del coronavirus Europa Press

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest dimarts al vespre que el seu executiu sí que permetrà finalment que els menors de 14 anys puguin sortir a passejar cada dia amb un dels seus progenitors a partir de diumenge, contràriament al que havia anunciat hores abans la portaveu del govern espanyol, Mara Jesús Montero. Segons Illa, la petició de pròrroga de 15 dies de l'estat d'alarma que se sotmet dimecres al Congrés permet que el Ministeri de Sanitat adopti mesures d'alleugeriment del confinament. "Els anuncio que el pròxim cap de setmana emetré una ordre perquè els menors de 14 anys puguin fer passeigs", ha afirmat el ministre en roda de premsa a La Moncloa.

Illa no ha acabat de concretar la mesura i s'ha limitat a dir -preguntat per la qüestió- que "fer passeigs és fer passeigs". En tot cas ha apuntat que "en els pròxims dies" el seu executiu regularà "els detalls" com "el temps màxim i la distància".

El ministre ha comparegut en roda de premsa després de la reunió d'aquesta tarda entre el Ministeri de Sanitat, la Direcció General de la Infància i la vicepresidència de Transició Ecològica.

Illa atén d'aquesta manera la petició de tots els grups de l'oposició i del sí del seu executiu i rectifica la mesura anunciada per María Jesús Montero aquest migdia després del Consell de Ministres.

Montero havia apuntat que els menors només podrien sortir de casa per acompanyar els seus progenitors o cuidadors a aquelles activitats ja autoritzades, com anar al supermercat o a la farmàcia.

El ministre ha justificat el canvi de criteri assegurant que el seu govern està actuant "amb la màxima prudència",.

Ara, ha afirmat, el decret l'habilita com a ministre de Sanitat "per adoptar certes decisions", i per aquest motiu el dissabte emetrà una ordre perquè "el diumenge els menors puguin sortir ja a fer passeigs".

Segons Illa, però, la seva decisió "no és una rectificació", sinó que l'executiu actua "en base a les opinions que estem escoltant". "Som conscients que el confinament és dur", ha dit.

Una d'aquestes opinions, segons ha fet públic ell mateix a Twitter, és la del vicepresident segon del govern espanyol, Pablo Iglesias, que ha celebrat el canvi de criteri.

En un fil a Twitter, Iglesias a afirmat que ha parlat amb el ministre Illa i "ens congratulem que s'adoptin les recomanacions de la nostra Direcció General de Drets de la Infància" i que "des del pròxim diumenge els nens puguin fer passeigs". "És de sentit comú", ha afirmat.

Mascaretes a un preu màxim de 0,96 euros



Illa també ha anunciat que la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments ha fixat el preu màxim de les mascaretes quirúrgiques en 0,96 euros. Segons ha apuntat, l'objectiu és evitar "abusos" en aquests productes en el marc de la crisi actual.

De moment no s'ha establert l'import d'altres productes sanitaris com les guants o les mascaretes higièniques. "Si detectem abusos en altres productes actuarem", ha dit. Illa també ha dit que es tracta de preus inicials que es podrien "revisar" en funció de la situació de mercat.