Retrets entre govern espanyol i PP per manca de voluntat per assolir acords d'Estat contra la covid-19

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Pablo Casado, s'han acusat mútuament aquest dimecres de manca de voluntat per assolir els acords d'estat que han de permetre una resposta conjunta a la crisi del covid-19. Durant la sessió de control del Congrés Sánchez ha lamenat que Casado no hagi respost a la seva proposta d'acords a les CCAA i als ajuntaments per plantar cara a la pandèmia. El líder del PP, per la seva banda, ha assegurat que el PSOE es va negar aquest dimarts a constituir la comissió del Congrés dels Diputats que substitueix la mesa de reconstrucció ideada per La Moncloa.

La sessió de control al Congrés dels Diputats ha permès constatar un cop més les diferències entre el govern espanyol i el PP. Casado ha acusat Sánchez "d'amagar els morts" i no publicar les xifres reals. "Pensa reconèixer algun error per les negligències del govern?" ha preguntat Casado, que ha afirmat que el govern actua amb "supèrbia, incompetència i mentides". Ha posat com a exemple el et que el govern espanyol va permetre la manifestació del 8-M.

Casado ha esquivat la proposta que Sánchez li havia fet hores abans –durant el debat de la pròrroga de l'estat d'alarma- per l'assumpció d'acords a nivell de CCAA i ajuntaments. Ha afirmat que el PP està a favor del diàleg "però sobretot de la comissió parlamentària", i ha retret que el PSOE es negués aquest dimarts a constituir la comissió al Congrés.

Sánchez, per la seva banda, ha admès que l'Estat "va arribar tard" a la gestió de la crisi però ha afirmat que va "actuar abans" que altres països. Ha insistit que no només ofereix al PP un acord al Congrés, sinó a tot l'Estat, i ha lamentat que els populars "no diuen res ni recullen el guant del PSOE". En tot cas ha afirmat que ara és el govern "de solucions i no de retrets" i ha deixat la mà estesa per assolir aquests nous acords.

El president del govern espanyol també ha rebatut les invectives del líder de Vox, Santiago Abascal, que li ha retret les "crítiques constants" del vicepresident Iglesias a la monarquia. Sánchez ha recordat a Abascal que tots els membres de l'executiu han promès lleialtat al Rei i complir i fer complir la Constitució

Per últim, el president espanyol ha respost la pregunta del portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, que l'ha interpel·lat pels "abusos" que s'estan cometent en aquesta crisi pels preus de productes de primera necessitat, posant com a exemple factures de compra de mascaretes a les farmàcies a preus astronòmics.

Segons Sánchez, el compliment de la norma durant l'estat d'alarma és "gairebé absolut" i els abusos "són pràcticament minoritaris". "No podem elevar a categoria el que és una anècdota".

Pel que fa als preus abusius ha afirmat que són inacceptables i ha afirmat que el seu executiu treballa per evitar que es produeixin, citant com a exemple que ha instaurat un control de preus de les mascaretes perquè sigui el més assequible possible.

