Els exconsellers Jané, Puig, Rigau i Macias són imputats per blanqueig en el cas del 3%

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata va imputar ahir els exconsellers Jordi Jané, Felip Puig, Irene Rigau i Pere Macías per presumpte blanqueig de capitals procedents de les comissions il·legals i donacions suposadament cobrades per Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en el cas conegut com del 3%.

El titular del Jutjat Central d'Instrucció número 5 ha acordat obrir peça separada, denominada Donaciones Blanqueo, dins de la causa del suposat finançament irregular de CDC per investigar aquests exconsellers i a altres vuit persones, entre les quals hi ha altres exdirigents del partit. A més de Jané, Rigau, Puig i Macías, s'imputa al que fos dirigent de CDC Marc Guerrero; Xavier Crespo, exalcalde de Lloret de Mar (Girona); Gloria Renom, exdiputada convergent al Parlament; Eduard Freixedes, exregidor de CiU a Barcelona durant el mandat de Xavier Trías; Carles Flamerich, expresident del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat); Montserrat Candini, exdirigent del PDeCat; Jordi Moltó, exportaveu de CiU a la Diputació de Barcelona; i Víctor Vila, expresident de Forum Barcelona.

De la Mata considera que donacions que van fer al partit van ser «actes d'aflorament de diners» procedents de l'«estructura de finançament il·legal» de CDC. Els citarà a declarar a l'Audiència Nacional pròximament, «una vegada considerades les especials circumstàncies sanitàries en què actualment es troba el país» per la pandèmia de coronavirus.

El magistrat diu que les donacions dels dotze exalts càrrecs investigats no són aparentment quotes d'afiliats i són per imports «excessius» per poder-ho ser i també per ser «aportacions al partit de càrrecs electes». Afegeix que no es va exigir un esforç major als alts càrrecs o militants perquè fessin donacions. De la Mata remarca la coincidència de dates, que va des d'octubre de 2009 a desembre de 2010. Es van fer en «dates extraordinàriament pròximes, sent sorprenent l'estranya pràctica verificada de realitzar dues donacions d'alt import (3.000 euros), amb separació de només uns dies, o que existeixi coincidència en el dia en què diverses persones realitzen donacions casualment sempre del mateix import rodó de 3.000 euros».

D'acord amb allò investigat, des de CDC, afegeix el jutge, «diferents alts càrrecs duien a terme un control exhaustiu de les licitacions d'obra pública i serveis concursats per diferents administracions de l'àmbit territorial català, totes sota l'esfera de poder d'aquest partit, i influïen en els seus responsables a fi d'aconseguir que anessin adjudicades a les empreses connivents o associades a aquest pacte criminal».