Albiol i Sabaté pressionen el PSC per obtenir l'alcaldia de Badalona

Comencen els moviments a Badalona per preparar el relleu a l'alcaldia després de la dimissió del socialista Àlex Pastor, que va ser detingut pels Mossos després d'haver-se saltat el confinament conduint begut i haver-se enfrontat als agents. I, paradoxalment, torna a ser el PSC qui torna a tenir la clau de l'alcaldia, de manera que pot convertir en primer edil el cap de llista del PP, Xavier Garcia Albiol, o propiciar un equip de govern format per Guanyem Badalona, ERC i JxCat amb Dolors Sabater al capdavant.

Albiol, que va encapaçalar la candidatura més votada, va defensar ahir la formació d'«un gran acord d'unitat, sense exclusions». En el comunicat, el PP badaloní va insistir que la ciutat necessita ara mateix «un lideratge polític fort, amb un projecte molt clar i ambiciós, que no exclogui a ningú i que tingui la legitimitat d'haver aconseguit el suport majoritari dels veïns a les urnes» per poder sortir de l'actual crisi política i sanitària.

Aquesta solució passa, en la seva opinió, perquè Albiol assumeixi l'alcaldia de la ciutat, atès que la seva candidatura va ser la vencedora de les eleccions municipals del 26-M, les terceres consecutives que guanyava. No obstant això, en respecte cap a la «voluntat dels veïns», els populars afirmen que aquest govern es portaria a terme «sense exclusions» a altres formacions, de manera que té la intenció de crear comissions amb poder executiu perquè les liderin altres forces en cas d'arribar al comandament del consistori.

Guanyem, ERC Avancem-MES i JxCat emplacen el PSC a negociar un nou executiu «democràtic i progressista» liderat per Dolors Sabater. Després d'expressar el seu suport a l'exalcaldessa, els representants dels tres partits van emetre un comunicat amb cinc punts d'acord que proposen als socialistes per formar el nou govern. Diuen que ha de ser «fort, cohesionat i estable», per superar la crisi política i fer front a la situació d'emergència generada pel Covid-19. A més, ha d'acompanyar la ciutadania i donar resposta a les seves necessitats, i treballar amb les entitats.