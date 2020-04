El Consell General del Poder Judicial exigeix «prudència» a Iglesias

La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va rebutjar ahir rotundament les crítiques del vicepresident segon del Govern i líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, a la condemna imposada a la portaveu del partit en l'Assemblea de Madrid, Isa Serra, a 19 mesos de presó per participar en els aldarulls que es van produir durant un desnonament l'any 2014 en considerar que «generen una sospita inacceptable» sobre la independència i imparcialitat dels tribunals.

Així ho va afirmar l'òrgan de govern dels jutges en un comunicat que va emetre després d'analitzar el missatge que Iglesias va difondre dimecres aTwitter i les manifestacions públiques que va fer posteriorment en roda de premsa al Palau de la Moncloa.

Per al CGPJ, aquestes afirmacions «mereixen un absolut i rotund rebuig, perquè més enllà del legítim dret a la crítica generen una sospita inacceptable respecte de la conducta de jutjats i tribunals quan és públic, notori i reconegut que aquests, al llarg del temps, han donat sobrades mostres de la seva independència, imparcialitat i objectivitat, qualsevol que sigui la posició política o social dels jutjats». Per això, el Consell demana a Iglesias, com a membre del Govern, «moderació prudència i mesura i a la responsabilitat institucional per a evitar la utilització política de la Justícia o el qüestionament de la independència, la imparcialitat i la professionalitat dels jutges».

Per la seva banda, Unides Podem va sortir en defensa d'Iglesias i va considerar que el comunicat del CGPJ era «il·legítim»; perquè prové d'una «cúpula judicial amb el mandat caducat i al servei de la dreta», segons va tuitejar Jaume Asens. Per la seva banda, Pablo Echenique va carregar durament contra el president del CGPJ, Carlos Lesmes.