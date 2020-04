Sanitat abordarà en una reunió amb les comunitats aquest divendres la fase de «desescalada»

El Ministeri de Sanitat, Salvador Illa, ha anunciat que abordarà aquesta tarda amb les comunitats autònomes la fase de "desescalada" de la crisi del coronavirus. Durant la compareixença posterior al Consell de Ministres, Illa ha dit que la "transició" es basarà en quatre criteris: el nivell de capacitat assistencial del sistema sanitari, el nivell de vigilància epidemiològica, els mecanismes de protecció col·lectiva i els mecanismes de detecció precoç de casos. Illa ha reiterat que la voluntat en aquesta nova etapa és aplicar-la de manera "asimètrica" i "no necessàriament per comunitats autònomes". El ministre ha assegurat que les dades confirmen que s'està "doblegant" la corba. "Tot i les xifres, però, s'ha d'actuar amb la màxima prudència i cautela", ha dit.

El ministre també ha destacat que per primera vegada en un mes hi ha més altes que nous contagis i que hi ha nou comunitats autònomes on el nombre de morts en les últimes 24 hores és inferior a deu persones. Entre elles, les Illes Balears, Astúries o Galícia.

A la reunió interterritorial d'aquesta tarda, hi participarà la vicepresidenta tercera del govern espanyol, Teresa Ribera, encarregada de coordinar aquesta nova fase.

