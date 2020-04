Trump aconsella injectar «desinfectant» per tractar el coronavirus

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha suggerit la possibilitat de tractar el coronavirus amb "una injecció" de "desinfectant" o aplicant "llum solar" en el cos humà per poder així vèncer la Covid-19, la malaltia generada pel virus, segons ha informat la cadena NBC.

"Veig que el desinfectant el noqueja en un minut, en un minut. Hi ha alguna manera de poder fer alguna cosa com una injecció dins o gairebé una neteja? Com poden veure, arriba als pulmons i arriba a una xifra tremenda en els pulmons, per la qual cosa seria interessant comprovar això", ha afirmat el mandatari nord-americà, dirigint-se a director de la Divisió de Tecnologia i Ciència del Departament de Seguretat Nacional, Bill Bryan.

Trump ha realitzat aquest suggeriment després que Bryan realitzés una exposició sobre les mesures per evitar la propagació del coronavirus, en què ha assenyalat que el virus "mor ràpidament" quan està exposat a la llum solar.

Arran d'aquesta afirmació, Trump directament ha passat a preguntar-li si es pot "ficar llum solar dins el cos" perquè venci al coronavirus. "Per tant, suposem que exposem al cos a una gran quantitat de llum, sigui ultraviolada o només llum molt potent. Crec que ha dit vostè que això no s'ha comprovat", ha dit Trump, mirant a Bryan.

"Per això us dic, suposant que es posa la llum dins del cos, el que es pot fer a través de la pell d'alguna altra manera, crec que vostè ha dit que comprovaran això també", ha plantejat el president dels Estats Units.

Trump ha seguit la seva argumentació sense base científica passant a plantejar la possibilitat d'"una injecció" de "desinfectant" al cos humà perquè l'organisme pugui acabar amb la malaltia generada pel coronavirus, sense arribar a detallar a què desinfectant es refereix.

Després de la compareixença de Trump, els experts científics i sanitaris han criticat les seves afirmacions per considerar que són un missatge irresponsable i "inadequat" en termes sanitaris. "Aquesta noció d'injectar o ingerir qualsevol mena de producte de neteja en el cos és irresponsable i és perillosa", ha assegurat el pneumòleg Vin Gupta, en declaracions a NBC News. "És un mètode habitual per a les persones que volen matar-se", ha reblat.

El president dels Estats Units ha proposat en anteriors ocasions en les seves rodes de premsa diàries que s'utilitzin tractaments l'eficàcia no està demostrada per lluitar contra el coronavirus, com és el cas de la cloroquina.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus