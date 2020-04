El Parlament aprova uns pressupostos desfasats per la crisi del coronavirus

sessió d'ahir al Parlament català en època de coronavirus només va ser diferent en matèria de mesures de seguretat contra la malaltia, que van ser en tot moment molt visibles amb només 21 diputats a l'hemicicle, però en la substància, en el moll de l'ós, tot va continuar igual, amb una visible incapacitat dels partits per posar-se d'acord en quelcom tan important com la reconstrucció quan es superi la pandèmia del coronavirus. Els Pressupostos, que amb la pandèmia queden desfassats, van ser aprovats amb els vots a favor de JxCAT, i ERC i l'abstenció dels comuns, mentre la resta de partits hi van votar en contra.

Per si quedava algun dubte, el president de la Generalitat, Quim Torra, va deixar ben clar cap a on anirien els «trets» de l'executiu català, cap al Govern central. Torra va admetre que amb els Pressupostos que es van aprovar ahir «no n'hi ha prou» per fer front al cost sanitari que està generant la crisi del coronavirus, de manera que faran falta «transferències directes de l'Estat».

A la sessió de control al president de la Generalitat, en un ple de format reduït del Parlament, Torra va celebrar que la cambra aprovés uns «pressupostos llargament desitjats», que permetran comptar amb «3.000 milions d'euros més». No obstant, va reconèixer, «l'efecte coronavirus» fa que els comptes no siguin suficients per afrontar la crisi: «Només amb aquests pressupostos no ens en sortirem», va advertir.

En aquesta mateixa línia, el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, va demanar a l'Executiu de Pedro Sánchez que ajudi la Generalitat amb «transferències» de recursos, i no amb «préstecs», per a la reconstrucció després de la crisi del coronavirus. El conseller d'Economia i Hisenda va lloar la «responsabilitat» dels comuns, que van facilitar l'aprovació dels Comptes, i va recriminar al PSC i CUP la seva posició «immobilista i conservadora».

Per part seva, el líder del grup PSC-Units, Miquel Iceta, va instar Torra a convocar els partits catalans per crear un pacte de la reconstrucció, que el cap del govern català va avalar tot i que vol ampliar-lo més enllà de les forces polítiques. Iceta va demanar no treure «profit de la política de la tragèdia», ja que «ni Espanya és atur i mort ni amb la independència hi hauria menys víctimes», va destacar. En aquest context, va sol·licitar «sumar esforços» i li va demanar al president de la Generalitat que convoqui les forces polítiques per impulsar «un pacte català per la reconstrucció».

Per part de la CUP, la diputada Maria Sirvent va argumentar el rebuig als comptes explicant que la seva postura es deu a la «responsabilitat» amb el personal sanitari: «Són una nova condemna a les classes populars». A més, la diputada anticapitalista va instar el Govern a reconèixer i explicar que, dels 3.000 milions de l'increment de la despesa respecte els comptes del 2017 -els últims, fins ara-, ja se n'han gastat 1.700 entre les pròrrogues del 2018 i el 2019.



La crítica dels comuns

Paral·lelament, la presidenta de CatECP, Jéssica Albiach, va exigir al Govern que posi els Pressupostos a disposició de la ciutadania que més els necessita per afrontar les conseqüències de la crisi per la COVID-19. Albiach va respondre a Torra que si vol que l'Estat jugui al seu favor amb la lluita contra la pandèmia, el Govern català ha de deixar de «mentir», «insultar» i fer declaracions «que fan vergonya». Albiach va emplaçar l'independentisme a seguir l'exemple dels comuns de participar dels comptes catalans i de facilitar uns pressupostos a l'Estat.

Per part de Cs, el diputat José María Cano va afirmar que els Pressupostos de la Generalitat «són un viatge al passat» i resulten encara «menys útils» després de la crisi de la COVID-19, que afectarà l'ocupació i les polítiques socials.

Finalment, el líder del PPC, Alejandro Fernández, va retreure a Torra que l'executiu hagi actuat amb «prejudici identitari» .