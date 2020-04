La CUP exigeix el cessament del cap dels Mossos per blindar denúncies

La CUP vol que el Departament d'Interior obri una investigació al voltant del comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, per blindar les denúncies per saltar-se el confinament. Segons va assenyalar ahir en un comunicat, Sallent hauria ordenat als agents, a través d'una instrucció, fer constar en les actes que el detall dels fets, encara que l'infractor obeeixi les instruccions, es detalli al màxim per justificar la sanció.

Els cupaires denuncien que la instrucció del comissari podria ser constitutiva d'un delicte de prevaricació i per això volen que dimiteixi, «a banda d'ordenar als agents que cometin un delicte de falsedat en un document públic en exercici de les seves funcions, per imposar una sanció sense base legal».

La CUP recorda que l'advocació de l'Estat i diversos juristes ja han advertit que el Reial Decret de l'estat d'alarma no estableix un règim sancionador concret en cas d'incomplir les mesures establertes.



La CUP també insta Buch

La formació anticapitalista entén que el comunicat intern emès pel comissari Sallent és «extremadament greu» ja que implica donar ordres als agents dels mossos «per fer constar fets falsos a les actes aixecades», vulnerant el principi de legalitat i la presumpció d'innocència.

A banda del cessament immediat de Sallent, la CUP també demana la compareixença del conseller d'Interior, Miquel Buch, al Parlament per donar explicacions de la instrucció que el comissari en cap va enviar als agents, com també de la gestió general dels expedients que s'han imposat en el marc de l'estat d'alarma.

En una nota signada pel comissari Sallent amb data del 21 d'abril, que va avançar la Cadena Ser, es demana als agents dels Mossos recollir «la màxima informació» en les actes de denúncia relacionades amb l'incompliment del confinament «amb vistes d'aconseguir una tramitació satisfactòria». En el text s'especifica que a les denúncies tramitades per desobediència a l'autoritat «s'han de fer constar totes les circumstàncies del fet encara que l'infractor obeeixi les instruccions dels agents de policia i torni cap al seu domicili o deposi actitud infractora, sigui la que sigui».

A més, en el document se subratlla que cal explicar «amb detall suficient» que la persona no compleix les premisses que habiliten el desplaçament per via pública, que els agents l'han emplaçat a complir les mesures limitadores de la llibertat de circulació i que la persona no ha fet cas.