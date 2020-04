Espanya registra 288 defuncions per coronavirus en les últimes 24 hores

Espanya ha registrat 288 defuncions per coronavirus en les últimes 24 hores, segons ha informat aquest diumenge el Ministeri de Sanitat. Es tracta de la xifra més baixa des del 20 de març –quan hi van haver 235 morts- i quasi un centenar de víctimes menys que ahir dissabte (378). L'epidèmia però ja ha costat la vida a un total de 23.190 persones.

La nota més positiva és que per tercer dia consecutiu el nombre d'altes (3.024) torna a superar clarament el de nous contagis (1.729, amb un increment de només el 0,8%). En xifres totals, ja hi ha 98.732 recuperats de la covid-19 a l'Estat i 207.634 persones que han donat positiu confirmat per PCR. Les dues comunitats amb més curats en les darreres 24 hores són el País Basc (661) i Madrid (465).