El govern espanyol ajustarà criteris sobre la sortida dels infants si fa falta però de moment no li consten incidents

El govern espanyol ajustarà criteris sobre les sortides dels infants, que han començat aquest diumenge després de sis setmanes de confinament pel coronavirus, "si fes falta en funció dels comportaments", ha advertit el ministre de Sanitat, Salvador Illa. Amb tot, Illa ha dit que de moment no li consten incidents i que en general s'estan complint les mesures. Sobre el pla per a la desescalada que es presentarà dimarts, la vicepresidenta quarta del govern espanyol, Teresa Ribera, ha dit que en les properes setmanes començarà un procés gradual per reactivar l'economia amb varis horitzons temporals, que no ha concretat, basat en la prudència i la seguretat. "Perdre la por a la recuperació econòmica sense perdre la por al virus", ha demanat.