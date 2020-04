El president del Perú nomena un general ministre d'Interior

El president del Perú, Martín Vizcarra, va nomenar el general Gastón Rodríguez Limo com a nou ministre d'Interior, després de la sobtada dimissió de Carlos Morán, de la qual encara no hi ha hagut explicacions.

El general Rodríguez va jurar divendres passat el nou càrrec al Palau del Govern en una breu cerimònia presidida per Vizcarra, segons va informar l'emissora peruana RPP.

Aquesta representa la segona sortida d'un ministre des que va començar l'estat d'emergència sanitària al Perú per la pandèmia del coronavirus, ja que la primera va ser la substitució de Víctor Zamora per Elizabeth Hinostroza al Ministeri de Salut, que va renunciar el passat 21 de març.

Rodríguez és general des de l'any 2016. Ha sigut cap de la Regió Policial de Lima i de la Direcció d'Operacions Especials de la Policia Nacional de Perú, d'entre altres. Té estudis en Gestió Pública i en Administració i Ciències Policials.

Per la seva part, Morán deixa el càrrec que ocupava des de l'octubre de 2018 en un context amb un total de 140.000 efectius i prop de 1.300 baixes de policies per contagi de coronavirus (hospitalitzats) que va suposar-li una allau de crítiques per mala gestió.

Encara no s'han fet públiques les raons de la seva renúncia, però era dels ministres amb més temps en ocupar el càrrec.