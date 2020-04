Sense virus però sense diners

Ni l'espiritualitat es lliura de les conseqüències de la crisi sanitària per la propagació del COVID-19. L'Església ho ha patit amb la cancel·lació dels actes de la Setmana Santa i, ara, les carmelites samaritanes del monestir de Valdediós, tot i que diuen estar bé de salut, tot i els casos de positius pel virus, van justes de flux econòmic. Per això han fet una crida perquè la gent consumeixi els productes que fan o els doni directament diners a uns números de compte que es poden trobar a la seva pàgina web: "El que millor ens vindria és que la gent comprés els nostres productes, però si volen fer donacions directes seran benvingudes", indiquen.

I és que ara mateix compten amb excés d'estoc, en tenir parada la seva botiga física i no poder vendre per les cases. "Vivim fonamentalment del nostre treball artesanal, del que fabriquem i venem. Tenim la botiga tancada i no podem desplaçar-nos", assenyalen.

Segons afirmen, molta gent els ha preguntat sobre formes per ajudar-les. Per això, les monges traslladen dues opcions als interessats.

Es poden fer donatius directes als seus comptes bancaris. Els nombres es troben a la seva pàgina web. I d'altra banda hi ha l'opció que "més necessitaríem i agrairíem", que consisteix a "fer-nos una compra en línia". Aquí es poden trobar tots els productes que les carmelites elaboren a Villaviciosa. Entre ells, galetes, sabons o melmelades. "Són productes que ja tenim elaborats i ens interessa anar traient-los", subratllen.

En tot cas, afirmen que "hi ha persones que estan pitjor que nosaltres". La salut de moment els està acompanyant i encara que algunes monges van donar positiu per COVID-19, el van passar, "gràcies a Déu, d'una manera controlada i sense greus conseqüències".

De moment, l'ordre roman confinada al monestir de Villaviciosa, encara que la seva idea era abandonar-lo abans del 16 de juliol, en considerar-lo "no adequat" per a la seva forma de vida.