La Xina anuncia que tots els pacients de Wuhan, origen de la pandèmia, han rebut l'alta médica

El Govern xinès ha confirmat aquest diumenge que tots els pacients hospitalitzats a la ciutat de Wuhan, origen de la pandèmia mundial de coronavirus, han rebut ja l'alta médica.

El portaveu del Ministeri de Salut, Mi Feng, ha confirmat aquesta dada en roda de premsa i aplaudit "els ardus esforços dels treballadors mèdics en Wuhan i aquells que van ser enviats de tot el país per ajudar la ciutat en la seva lluita contra el coronavirus", segons ha fet saber en roda de premsa des de Pequín.

La ciutat ha registrat 46.452 casos de coronavirus des de l'inici de la pandèmia, que va obligar els seus residents a romandre sota el més absolut confinament durant 76 dies, des del 23 de gener al 8 d'abril, després que el nombre de contagis es desbordés des de la seva primera detecció a mitjan desembre.

A la província d'Hubei, de la qual Wuhan és la capital, el nombre de casos existents de coronavirus ha caigut per sota de 50 per primera vegada, i fa vint dies que no es té constància de casos confirmats.

La Xina ha constatat, fins a aquest dissabte, un total de 82.827 casos confirmats en el continent, dels quals 801 pacients encara estaven sent tractats i 77.394 persones havien estat donats d'alta dels hospitals després de la recuperació.