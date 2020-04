Els Estats Units, partidaris d'iniciar negociacions de pau a l'Afganistan

L'enviat especial dels Estats Units a l'Afganistan, Zalmay Khalilzad, va emetre ahir un missatge de felicitació al poble afganès en l'inici del mes sagrat del Ramadà acompanyat d'una petició, com ja havia fet dissabte, als talibans i al Govern afganès perquè iniciïn negociacions de pau i al mateix executiu nacional perquè arregli les seves dissensions internes. «L'oportunitat de reflexionar i pensar en els altres en aquests temps sense precedents és una benedicció», va declarar el representant a través d'una cadena de missatges en el seu compte de Twitter, on va recordar la greu amenaça que representa la pandèmia de coronavirus, que ja ha deixat 47 morts i 1.478 contagis.

«El benestar del poble afganès i del mateix país depèn del fet que totes les parts dediquin plenes energies a la lluita contra la pandèmia, l'enemic comú de tots», va explicar el representant.Per a Khalilzad, el Ramadà ofereix als líders afganesos, començant pel president del país, Ashraf Ghani, i el seu gran rival, Abdulá Abdulá, «l'oportunitat d'anteposar l'interès del país als seus».

«De la mateixa manera, el Ramadà ofereix als talibans l'oportunitat d'adoptar un alto el foc humanitari per reduir la violència i suspendre les operacions militars ofensives fins que aquesta crisi sanitària hagi acabat», va afegir. Aquestes declaracions tenen lloc en un moment en què la violència al país ha repuntat davant la proximitat de l'inici de la campanya bèl·lica de primavera. Durant la setmana passada, van morir més de 100 efectius de seguretat en atacs talibans, que van prosseguir la nit de diumenge.L'últim atac va tenir lloc a la província de Logar, on set efectius de seguretat afganesos van morir en un assalt insurgent. L'incident va ocórrer a la localitat de Barak e Barak, on els talibans van atacar un lloc de control. L'assalt es va saldar amb les morts d'aquests set efectius i altres quatre van estar capturats, segons els notables de la localitat a la cadena Tolo News.L'OTAN també demana pauL'OTAN va reclamar divendres passat que arrenquin les negociacions de pau a l'Afganistan entre el Govern de Kabul i els talibans a fi que es pugui aprofitar l'impuls generat per l'acord aconseguit pels Estats Units i els insurgents a finals de febrer a Doha. En un comunicat, l'Aliança va recalcar que les negociacions de pau suposen una oportunitat històrica per posar fi a dècades de conflicte al país centreasiàtic, per la qual cosa va demanar a totes les parts que actuïn «amb urgència» per a complir els seus compromisos de reduir la violència i d'avançar cap al procés polític.