El PNB demana a la resta de partits que es mullin amb la data de les eleccions basques

El portaveu del Govern basc, Josu Erkoreka, va afirmar ahir que els partits polítics s'hauran de «mullar i dir què opinen» sobre una possible convocatòria electoral al juliol, de tal forma que «han de compartir el risc que comporta prendre una decisió així i dir sí o no». En una entrevista concedida al diari Deia, recollida per Europa Press, Erkoreka va analitzar la trobada que aquest dijous mantindrà el lehendakari amb les formacions basques i va advertir que «la comunitat científica suggereix que el mes de juliol tindrà la taxa de contagi més baixa». Va defensar que ha arribat el moment de «parlar de debò», de tal forma que «si es vol sortir d'aquesta situació anòmala en la qual es troba el Parlament, hem posat sobre la taula la qüestió de les eleccions perquè és una decisió important però que comporta riscos».



Una incògnita

«Ningú sap quina serà la situació sanitària i de salut pública, encara que hi ha indicadors que ens diuen que la corba de contagis està sent controlada, que el sistema hospitalari s'està descongestionat i tornant a la normalitat i que sembla que la pandèmia comença a estar controlada. El que passi a partir de l'octubre ningú ho sap i, per tant, cal mullar-se i prendre una decisió sobre les eleccions. Quina és l'alternativa? Prolongar fins a primavera o estiu de l'any que ve aquesta situació anòmala que no agrada als partits?», va preguntar.



«Un Govern fort»

Erkoreka reconeixia que els riscos cal valorar-los entre tots i el lehendakari els vol posar «damunt de la taula». «Si el lehendakari no propiciés aquesta trobada entre els partits per buscar un consens, i al setembre o octubre empitjoressin les coses, i les eleccions no fossin possibles fins a la primavera o l'estiu següent, alguns li retraurien no haver plantejat la possibilitat de convocar eleccions quan la taxa de contagi estava relativament controlada», argumenta. A més, Erkoreka va defensar que per abordar les conseqüències de la crisi és necessari un Govern «fort i una oposició que pugui exercir com a tal en un Parlament basc ple de facultats, no com ara que no pot aprovar una llei».

«Els partits s'hauran de mullar i dir què opinen sobre aquesta qüestió. Han de compartir el risc que comporta prendre una decisió així i dir sí o no a convocar eleccions», va incidir.

Per tot això, va afirmar que el Govern basc contrastarà i possibilitarà que els partits opinin», de tal forma que si tots o la majoria de partits diuen que no a celebrar els comicis al juliol, «després cap estarà legitimat per dir-li al lehendakari que és el que ha generat aquesta situació anòmala». La candidata a lehendakari d'Elkarrekin Podem, Mirin Gorrotxategi, va preguntar al president basc, Iñigo Urkullu, per què té «pressa» per celebrar les eleccions autonòmiques i si «existeix un informe mèdic de les autoritats sanitàries que certifiqui que hem superat la situació per la qual es van suspendre els comicis d'abril». En un vídeo publicat dissabte al seu compte de Twitter, Gorrotxategi es va referir a l'anunci del lehendakari que el pròxim 30 d'abril es reunirà amb els partits polítics de cara a estudiar una possible celebració dels comicis el mes de juliol.

Gorrotxategi va incidir en el fet que el decret de suspensió es basava en un informe jurídic que assenyalava que «les circumstàncies sanitàries impedien el correcte exercici del dret a la participació política».