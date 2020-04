Simón diu que hi ha diverses províncies en «situació molt favorable» per iniciar la transició

Simón diu que hi ha diverses províncies en «situació molt favorable» per iniciar la transició EP

El director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, assegura que hi ha diverses províncies i territoris insulars en una "situació molt favorable" per començar la desescalada. Durant la roda de premsa posterior al Comitè de Gestió, Simón no ha volgut concretar de quines es tracta però ha afirmat que algunes compleixen els requisits establerts per Sanitat en relació a la capacitat assistencial, els sistemes de vigilància o la capacitat de diagnòstic. Simón també ha dit que la situació epidemiològica ho ha de permetre i que "n'hi ha diverses que porten un temps suficient per pensar que podem començar l'apertura".

En aquest sentit, ha dit que es tracta de illes –que podrien ser les Canàries o les Balears- i també algunes províncies.

Malgrat això, ha dit que, fins i tot, la fase de transició es pot començar en "altres unitats administratives". Sempre, ha insistit, d'acord amb els responsables de cada territori i sempre que "siguin capaços de poder controlar aquests territoris".