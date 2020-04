Simón renya els pares per les aglomeracions: «No són prudents»

El director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, ha renyat els pares que diumenge es van saltar les indicacions durant la primera sortida del menors de 14 anys: "No sé si són incívics o insolidaris, però per descomptat que no són prudents". En aquest sentit ha apel—lat a la "responsabilitat" dels pares. "Ahir hi havia una percepció que anem pel bon camí" i que es podia celebrar, ha dit, però "cal ser coherents i si hem fet un esforç tan gran" cal "no tornar al que hi havia a l'estiu de l'any passat" perquè encara hi ha "risc". El responsables de sanitat també ha dit que no es poden fer passos "enrere" però ha insistit que creu que la majoria ha entès la situació en la qual està el país.

Sobre la possibilitat que la sortida generalitzada del 2 de maig es faci amb restriccions, ha dit que es farà amb "les indicacions de seguretat que calgui". "Haurem de ser molt cautelosos quan obrim la porta a volums més importants de població", ha afegit.

Durant la compareixença de premsa, ha dit que cal que tothom sigui "coherent" amb els passos que s'han fet fins ara i que la fase que comença ara "és la més difícil". "Ara fèiem el més dur però el més fàcil. Ara és quan tothom ha de demostrar la responsabilitat individual i familiar per evitar que l'obertura es converteixi en un risc per a la població".

En aquest sentit, ha recordat que el sistema sanitari ha estat al límit i que "no podem tornar a una situació semblant". Simón ha admès que algunes de les imatges que ha vist li han provocat certa "preocupació". "Les coses s'estan fent bé però crec que encara hem de fer un esforç per garantir la coresponsabilitat de tots", ha insistit.