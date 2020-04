Catalunya concentra més del 50% de nous hospitalitzats

Catalunya concentra més de la meitat de nous hospitalitzats per coronavirus, 431 dels 716 que hi ha hagut en les últimes 24 hores. El director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, diu que la situació es podria deure a "retards" en la notificació de casos per part d'algunes unitats però ha insistit que Catalunya, igual que la majoria de comunitats autònomes, també presenta una tendència a la baixa en la corba. Simón també ha dit que les dades de nous infectats que s'estan registrant aquests dies es deuen a persones que es van infectar per la malaltia fa 15 dies o més. El responsable de Sanitat ha insistit que les xifres estan "baixant molt de pressa, tal i com esperàvem".

D'altra banda i a preguntes dels periodistes, Simón ha dit que encara no hi ha informació suficient per saber si el clima té una incidència determinant en la transmissió del virus.

En aquest sentit, ha dit que hi ha algunes comunitats amb una climatologia més favorable amb dades menys elevades però ha dit que això també pot deure's a altres factors com ara la dispersió poblacional, els mitjans de transport que utilitzen o els hàbits socials. Malgrat això, ha admès que hi ha alguns estudis que reforcen aquesta hipòtesi. "És difícil de comprovar", ha dit.