El Govern assegura que el Corredor Mediterrani «és més essencial que mai»

El comissionat del Govern per al Corredor Mediterrani, Josep Vicent Boira, va defensar que ara mateix és «més essencial que mai» perquè la pandèmia de coronavirus l'ha convertit en un element estratègic de supervivència econòmica. Ho va dir en la trobada telemàtica que, sota el cicle «Infraestructures per a una Barcelona de segle XXI», va organitzar el Cercle d'Economia i que va presentar el president de IdenCity i exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu.

«El corredor és més essencial que mai. Aquesta crisi ha accelerat el que ja pensàvem anteriorment», va raonar, i ha va explicar que, si no s'aposta pel Corredor Mediterrani, no arribarà el canvi de model necessari.

Va fer una crida a fer una reflexió sobre el model d'infraestructures que s'estan construint, i va defensar la necessitat que el Corredor Mediterrani tingui vies d'ús mixt, tant per a diferents velocitats, com per a persones i mercaderies: «Això passa des de Barcelona fins a la frontera i la idea seria estendre'l».

«Espanya corre un risc extra perquè no podríem ser abastits ni enviar a Europa menjar en trens perquè tenim un ample de via diferent. La nostra aspiració és que el Corredor Mediterrani tingui un ample internacional. Espanya no pot ser una illa ferroviària», va advertir.

Per a Boira, s'ha de complementar el model de producció «just-in time» amb el «just-in case» per evitar que hi hagi unes dependències excessives d'una cadena de valor «tan fràgil». Va vaticinar que s'avançarà cap a una globalització regionalitzada.