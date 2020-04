El Govern proposa franges horàries per a la sortida de nens, gent gran, esportistes i altres adults

El comitè tècnic del Procicat ha aprovat una proposta de pla per distribuir en franges horàries les sortides dels diferents col·lectius.

Segons el plantejament que el Govern ja ha traslladat ja a l'Estat, entre les 6 i les 8 sortirien els esportistes; l'espai entre les 8 i les 9 es deixaria per a la mobilitat laboral; entre les 9 i les 11 podrien sortir persones grans i discapacitats; entre les 11 i les 13, els nens fins a 5 anys; el forat d'entre les 13 i les 16 seria per a neteja; entre les 16 i les 18 podrien passejar menors d'entre 6 i 13 anys; els joves fins als 18 ho farien entre les 18 i les 20 hores, així com els adults que no es desplacen fins als seus llocs de treball, i entre les 19 i les 21 tornarien els esportistes.