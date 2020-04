Nou descens en la xifra de morts per coronavirus a Espanya amb 301 en les últimes 24 hores

Les morts diàries per coronavirus a Espanya han tornat a baixar aquest dimarts amb 301 defuncions en les últimes 24 hores, 30 menys que dilluns.

Segons les dades fetes públiques pel Ministeri de Sanitat, ja hi ha 23.822 morts per la malaltia i 210.773 casos confirmats des que va començar la pandèmia.

El nombre d'altes (1.673) torna a superar per cinquè dia consecutiu els nous confirmats per PCR (1.308), tot i que amb una diferència més ajustada que en els darrers dies. Aquest dilluns hi va haver 2.144 altes mèdiques i 1.831 nous casos confirmats.

Per comunitats autònomes, la més afectada en xifres totals continua sent la de Madrid amb 59.784 casos confirmats i 8.048 defuncions. La segueix Catalunya amb 48.158 casos i 4.808 morts.

De nou, però, Catalunya supera Madrid en casos confirmats en les últimes 24 hores: 403 davant dels 363 de Madrid. També en defuncions. Des d'ahir, a Catalunya s'han registrat 109 dels 301 morts de tot l'Estat. A Madrid, n'hi ha hagut 62.

Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 114.959 persones que han requerit hospitalització, 716 en les últimes 24 hores. A més, 10.364 han hagut d'ingressar a les UCI. Segons les dades de Sanitat i a l'espera que algunes comunitats ajustin les dades, en les últimes 24 hores n'hi ha hagut 46 més.