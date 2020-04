El president del Salvador permet usar «força letal» contra els delinqüents

El president del Salvador, Nayib Bukele, va autoritzar la Policia Nacional i l'exèrcit a utilitzar «força letal» per defensar la població i combatre les bandes de delinqüents del país, coincidint amb un dels caps de setmana amb més assassinats comesos per aquestes bandes des que va assumir el càrrec el juny de 2019. «L'ús de la força letal està autoritzat per a defensa pròpia o per a la defensa de la vida dels salvadorencs», va escriure Bukele al seu compte de Twitter, on a més va confirmar que el Govern es farà càrrec de la defensa legal d'aquelles persones que «siguin injustament acusades».