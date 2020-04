Sánchez anuncia que no hi haurà classes presencials a les escoles fins al setembre

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que no hi haurà classes presencials a les escoles fins al mes de setembre, quan comenci el curs que ve. La tornada a les aules serà en el marc de la "nova normalitat". Tanmateix, el cap de l'executiu ha dit que a partir de la fase 2 els col·legis podran obrir per acollir algunes activitats presencials amb alumnes. Les excepcions per reobrir els centres educatius serà per fer activitats de reforç, garantir que els nens menors de sis anys puguin anar a les escoles si els pares han d'anar a treballar i no tenen amb qui deixar-los i per fer els exàmens de la Selectivitat.