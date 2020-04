Trump no se sent responsable per l'augment de persones que s'han intoxicat amb desinfectants

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat aquest dimarts que no se sent responsable de l'augment de persones que s'han intoxicat amb desinfectants, després que suggerís la possibilitat d'ingerir aquests productes per evitar un possible contagi de coronavirus.



El magnat ha tornat aquest dilluns a comparèixer davant dels mitjans a la Casa Blanca tot i que uns dies enrere va assegurar que no ho tornaria a fer perquè "no pagava la pena", després de la polèmica que van suscitar les seves paraules.



Quan un periodista li han preguntat sobre l'augment de casos de persones que s'han intoxicat amb desinfectants i si n'assumia cap responsabilitat, el president nord-americà ha respost amb un lacònic "no" i ha assegurat que "no es pot imaginar per què s'ha produït".





Q: "Maryland and other states...said they've seen a spike in people using disinfectant after your comments last week..."



TRUMP: "I can't imagine why."



Q: "Do you take any responsibility?"



TRUMP: "No, I don't."



El president nord-americà ha tornat reafirmar que "no estan feliços" amb la Xina, que ha culpat un cop més de no haver pres a temps les mesures adequades per frenar la pandèmia, que als Estats Units ja ha provocat la mort de més de 54.000 persones i el contagi de prop de 990.000.