Brussel·les vol que s'aixequin les restriccions de viatge «tan aviat com es pugui» sense «discriminar per nacionalitats»

Brussel·les ha demanat als governs que aixequin les restriccions de viatge "tan aviat com es pugui" sense "discriminar per nacionalitats" i "tenint en compte els desenvolupaments epidemiològics" de la pandèmia de la covid-19.

La vicepresidenta de la Comissió Europea, Vera Jourová, ha defensat que s'aixequin els controls fronterers com abans millor per permetre la recuperació del turisme, però tenint en compte la situació sanitària.

De cara a aquesta reactivació dels viatges, la CE avisa als estats que no poden seleccionar qui pot viatjar dins la Unió Europea en funció de la seva nacionalitat. "No volem cap discriminació per nacionalitat", ha insistit.

La CE treballa en un paquet de recomanacions i mesures pel turisme de cara a aquest estiu que inclourà també pautes sobre com reactivar el transport. L'executiu europeu té previst publicar aquesta guia a meitats de maig.