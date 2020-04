Europa s'apropa als 1.100.000 contagis i supera les 120.000 morts

Europa s'apropa a 1.100.000 contagis de covid-19 i supera les 120.000 morts, segons les últimes dades publicades aquest dimecres pel Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC). Concretament, es registren 1.097.667 casos positius i 122.757 defuncions.

Espanya continua sent l'estat europeu amb més casos confirmats de coronavirus amb 210.773, una dada que no té en compte la darrera actualització del govern espanyol. Itàlia és el segon país amb més casos (201.505), seguit del Regne Unit (161.145), Alemanya (157.641), França (126.835) i Bèlgica (47.334). A Europa, els cinc països on s'han registrat més morts per coronavirus són Itàlia (27.359), Espanya (23.822), França (23.660), el Regne Unit (21.678) i Bèlgica (7.331).

A l'Estat, hi ha 212.917 casos confirmats i 24.275 morts des que va començar la pandèmia, segons la darrera dada de les autoritats espanyoles.

