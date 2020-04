Un micro obert revela una maniobra contra Torrent del número dos del Parlament

El vicepresident primer del Parlament, Josep Costa (JxCat), es va deixar el micròfon del seu ordinador obert durant la Mesa ampliada del Parlament d'ahir mentre parlava per telèfon amb el vicepresident segon, Joan Garcia (Cs), per intentar treure protagonisme al president del Parlament, Roger Torrent. Fonts parlamentàries presents a la Mesa ampliada van assegurar que Costa volia evitar que Torrent es fes «una foto» amb el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, fent el donatiu de dos milions d'euros de la cambra catalana a la Generalitat per lluitar contra el coronavirus.